В Москве задержали грабителей, похитивших 20 тонн сливочного масла

В Москве полиция задержала трех человек, подозреваемых в краже 20 тонн сливочного масла. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Кража произошла в ночь на 1 февраля в районе Ярославского шоссе. Сумма ущерба составила более 7,6 млн рублей.

Как отмечается, один из подозреваемых был задержан в Москве, двое других — в Московской области. Украденное масло правоохранители обнаружили в фуре, припаркованной на улице Подольских курсантов столицы.

В настоящее время двое злоумышленников находятся под арестом, третьему дали подписку о невыезде. Возбуждено дело по статье 162 УК РФ («разбой»).

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