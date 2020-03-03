В Москве задержали грабителей, похитивших 20 тонн сливочного масла
В Москве полиция задержала трех человек, подозреваемых в краже 20 тонн сливочного масла. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Кража произошла в ночь на 1 февраля в районе Ярославского шоссе. Сумма ущерба составила более 7,6 млн рублей.
Как отмечается, один из подозреваемых был задержан в Москве, двое других — в Московской области. Украденное масло правоохранители обнаружили в фуре, припаркованной на улице Подольских курсантов столицы.
В настоящее время двое злоумышленников находятся под арестом, третьему дали подписку о невыезде. Возбуждено дело по статье 162 УК РФ («разбой»).
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