В Москве неизвестные сломали позвоночник пенсионеру и избили безработного
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В Москве двое неизвестных причинили тяжелые увечья пенсионеру и избили безработного. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на ГУ МВД России по столице.
Как отмечается, мужчина 1952 года рождения попал с больницу с тяжелыми черепно-мозговыми травмами, а также переломом позвоночника.
У другого пострадавшего 1987 года рождения врачи также диагностировали травмы головы.
По данным правоохранителей, злоумышленники избили москвичей в ходе конфликта.
Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и устанавливает личности нападавших.
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