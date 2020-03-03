В Москве неизвестные сломали позвоночник пенсионеру и избили безработного

В Москве двое неизвестных причинили тяжелые увечья пенсионеру и избили безработного. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на ГУ МВД России по столице.

Как отмечается, мужчина 1952 года рождения попал с больницу с тяжелыми черепно-мозговыми травмами, а также переломом позвоночника.

У другого пострадавшего 1987 года рождения врачи также диагностировали травмы головы.

По данным правоохранителей, злоумышленники избили москвичей в ходе конфликта.

Полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и устанавливает личности нападавших.

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