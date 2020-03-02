Стюардессы перепутали похмелье пассажирки с коронавирусом

Летевшая из Сингапура в Лондон 26-летняя британская студента Джулия Валентин попросила у стюардесс обезболивающее из-за похмелья. Они подумали, что она может быть заражена коронавирусом и изолировали ее от людей. Об этом пишет Mirror.

Девушка рассказала, что вечером перед вылетом она была на вечеринке, где много выпила. Не выспавшись и не успев позавтракать, она поехала утром в аэропорт. По словам Валентин, экипаж перепугался ее обычной просьбы и заставил надеть маску. Студентка надеялась, что ее пересадят в бизнес-класс, однако ее вовсе изолировали.

«Я чувствовала похмелье. Мне было плохо... 14-часовой полет больше походил на 40-часовой», — сказала Валентин.

Она пыталась объяснить стюардессам, что у нее похмелье, однако экипаж ее не слушал. Когда они приземлились, то ее встретили медики в защитных костюмах. Валентин поместили на 14-дневный карантин.

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