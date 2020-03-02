Россиянина задержали на Ставрополье по подозрению в подготовке терактов

В Ставропольском крае задержали местного жителя, который является сторонником запрещенной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Его подозревают в подготовке терактов в регионе, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По данным источника, задержанный является жителем Кировского района края. Он был сторонником ИГ (организация запрещена в России) и планировал организовать террористические действия на территории края.

Во время обыска у него были найдены предметы, которые можно использовать для создания самодельной бомбы.

Известно, что суд решил заключить его под стражу. Также против него заведено уголовное дело по ч. 2 ст.205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) УК России.

«Исламское государство» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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