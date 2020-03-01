Возбуждено дело после гибели мужчины и девочки от оборвавшегося троса

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели трехлетней девочки и ее отца от оборвавшегося троса в Подмосковье, передает «Интерфакс».

«В процессе буксировки застрявшего на пересеченной местности джипа с помощью динамического буксировочного троса у вытаскиваемого автомобиля оторвало самодельно установленное зацепное устройство и задело проходивших мимо мужчину и его дочь», — сообщили в СК.

Дело заведено по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

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