Тела супружеской пары без признаков насильственной смерти нашли в Москве

В конце февраля в квартире в Москве были обнаружены тела молодого мужчины 1986 года рождения и его супруги 1987 годов рождения. Об этом сообщила РИА «Новости» старший помощник руководителя ГСУ СК по городу Юлия Иванова.

Тела были найдены 29 февраля в доме по большой Филевской улице. Этим инцидентом заинтересовалось следствие.

Иванова уточнила, что прибывшие на место специалисты не зафиксировали признаков насильственной смерти.

В настоящее время тела погибших направили на экспертизу для выяснения причин смерти. После этого будет принято процессуальное решение.

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