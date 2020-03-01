МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

МЧС распространило предупреждение об усилении ветра в ближайшие часы в Москве. Об этом пишут «Известия».

Экстренное предупреждение действует с 15.00 мск воскресенья, 1 марта, по 10.00 мск понедельника, 2 марта. Прогнозируется, что скорость ветра будет достигать до 17 м\с.

В связи с этим спасатели не рекомендуют жителям и гостям столицы находиться под шаткими конструкциями и под деревьями. Кроме того, рекомендуется парковать автомобили в местах, где нет слабо укрепленных конструкций и зеленых насаждений.

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