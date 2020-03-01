В Ингушетии задержали полицейского после убийства женщины из-за оперативного видео

Следователи в Ингушетии задержали сотрудника полиции, которого подозревают в публикации в интернете оперативной съемки, после которой убили местную жительницу, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление СК России.

Ранее сообщалось, что в столице Ингушетии Магасе 37-летний Магомедбашир Могушков убил свою 34-летнюю сестру Елизавету Евлоеву, после того, как в социальных сетях увидел оперативное видео, где она запечатлена в ночное время в компании мужчин, не состоявших с ней в родстве.

В результате СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Санкции статьи предусматривают до четырех лет лишения свободы.

По данным регионального МВД, подозреваемый уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

На кадрах оперативного видео, о котором идет речь, видно как сотрудники полиции врываются в квартиру, где находилась Евлоева. При этом искали они Ису Альтемирова, который являлся одним из организаторов банды, называемой в народе «Казановы». Члены данной группировки соблазняли ингушских женщин и вымогала у них деньги. Шантажировали женщин видеозаписями интимной связи. При этом некоторые женщины «платили натурой», попадая таким образом в долгую кабалу и фактически становясь проститутками.

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