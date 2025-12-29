Путин направил венок на прощание с Верой Алентовой

Президент России Владимир Путин направил венок на церемонию прощания с артисткой Верой Алентовой. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Гражданская панихида проходит в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, где актриса прослужила 60 лет. Гроб с телом Алентовой установили на основной сцене театра.

Корреспондент отметил, что церемония продлится с 11:00 до 13:00 мск. Похороны пройдут сегодня же на Новодевичьем кладбище рядом. Артистку похоронят с ее мужем, народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым.

На сайте Кремля публиковали соболезнования Путина, адресованные семье и близким Алентовой. Президент отметил, что память о Вере Алентовой навсегда сохранится в сердцах родных, друзей, коллег и всех поклонников ее таланта.

Актриса почувствовала себя плохо 25 декабря во время церемонии прощания с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким в Московском академическом театре имени В. Маяковского. Ее госпитализировали. В тот же день художественный руководитель Театра имени Пушкина, заслуженный артист РФ Евгений Писарев сообщил, что Алентовой не стало. Актрисе было 83 года.

