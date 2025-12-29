Размер шрифта
Бывшего главного прокурора Грузии объявят в розыск по делу об убийстве

В Грузии объявят в международный розыск бывшего главного прокурора Парцхаладзе
РИА Новости

Бывшего главного прокурора Грузии Отара Парцхаладзе планируют привлечь к ответственности за убийство бизнесмена Левана Джангвеладзе, совершенное весной текущего года. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель министра внутренних дел республики Александр Дарахвелидзе, передает «Интерфакс».

По словам чиновника, следователи установили, что организатором нападения был экс-прокурор.

«На основании данных следствия Генеральная прокуратура [Грузии] издала постановление о привлечении Отара Парцхаладзе к уголовной ответственности», — подчеркнул он.

Как сказал Дарахвелидзе, прокуратура собирается в установленные законом сроки попросить суд назначить Парцхаладзе тюремное заключение в качестве превентивной меры. Кроме того, бывшего главного прокурора объявят в международный розыск.

Бизнесмен Леван Джангвеладзе был убит 14 марта 2025 года в Тбилиси. Напавший на него Гела Удзилаури после задержания признал вину, но отрицал заказной характер совершенного им преступления.

Отар Парцхаладзе занимал пост генерального прокурора Грузии в период с 7 ноября 2013 года по 30 декабря того же года. В настоящее время он является гражданином РФ, паспорт был выдан на имя Отара Романова Парцхаладзе.

Ранее в Челябинской области двух местных чиновников задержали за убийство.

