Новости политики

Россияне смогут добровольно отказаться от игр в казино и ставок у букмекеров

Путин подписал закон о самозапрете на участие в азартных играх
Россияне с 1 сентября 2026 года смогут устанавливать самозапрет на участие в азартных играх. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, он размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Для того чтобы установить самозапрет на участие в азартных играх букмекерских контор, тотализаторов, казино и в залах игровых автоматов, необходимо будет направить в единый регулятор азартных игр заявление об исключении из перечня физлиц, участвующих в подобной деятельности. Заявление подается через портал «Госуслуги» и не может быть отозвано. Кроме того, срок отказа не может составлять менее 12 месяцев.

Закон запрещает букмекерским конторам и тотализаторам принимать ставки от «отказников». Запрещается допускать таких граждан в игорные заведения, направлять им рекламу, связанную с азартными играми, и заключать основанные на риске соглашения о выигрыше.

До этого в Госдуме предложили ввести самозапрет на автоматические списания средств с банковских карт. По мнению авторов инициативы, подобная мера позволила бы клиенту банка в мобильном приложении или личном кабинете установить настройку, с которой любые такие платежи были бы заблокированы. Ожидается, что это значительно повысит уровень осознанности граждан при заключении подобных договоров.

Ранее экономист раскрыла тонкости механизма самозапрета на кредиты.

