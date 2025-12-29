Размер шрифта
В Госдуме рассказали о законах, вступающих в силу с нового года

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в России с 2026 года
Владимир Федоренко/РИА Новости

Закон об увеличении более чем на 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также закон об индексации страховых пенсий на 7,6% вступят в силу с 1 января 2026 года. Об этом и других законах, вступающих в силу с нового года, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в MAX.

Парламентарий уточнил, что с 2026 года размер МРОТ составит 27 093 рубля. Также увеличится прожиточный минимум и ряд социальных выплат.

Кроме того, будут расширены меры поддержки российских семей. В том числе больше не будет ограничений на включение в страховой стаж периодов ухода за ребенком до 1,5 лет. Выплаты будут получать работающие родители двух и более детей, женщины со званием «Мать-героиня».

Также вступит в силу несколько законов, направленных на поддержку участников специальной военной операции и их семей. В частности, для этой категории граждан будут продлены кредитные каникулы, введены льготы по транспортному и земельному налогам.

Кроме того, в 2026 году вступит в силу закон об обмене данными о детях мигрантов между министерством внутренних дел России и органами управления образованием. С 1 января также вступит в силу закон о возможности бесплатно получить рабочую профессию выпускниками 9-х классов, не сдавшими государственную итоговую аттестацию.

Ранее в России снизили до 14 лет возраст принесения присяги гражданина.

