Названы опасные сочетания лекарств с алкоголем

Independent: алкоголь особенно опасно сочетать с шестью группами лекарств
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Австралийский ученый и разработчик лекарств Нил Вит назвал шесть групп лекарств, которые могут стать смертельно опасными при сочетании с алкоголем. В интервью изданию The Independent он подчеркнул, что наибольший риск представляют лекарства, угнетающие центральную нервную систему.

По словам Вита, алкоголь усиливает действие таких препаратов, что может привести к выраженной сонливости, резкому замедлению дыхания и сердцебиения, потере сознания и даже коме.

«Комбинация алкоголя с препаратами, воздействующими на мозг, может оказаться фатальной, потому что оба фактора подавляют жизненно важные функции», — отметил ученый.

К группе повышенного риска он отнес лекарства от психических заболеваний (депрессии, тревожных расстройств и шизофрении), снотворные, антигистаминные препараты, а также средства от простуды и гриппа. Особую опасность, по его словам, представляют обезболивающие — почти все, за исключением парацетамола.

«Алкоголь может многократно усилить их эффект, а иногда вызвать неожиданные реакции, такие как лунатизм после приема снотворного», — пояснил Вит.

Говоря об антибиотиках, ученый отметил, что распространенное мнение об их полной несовместимости с алкоголем в целом преувеличено. По словам эксперта, большинство лекарств этой группы не создают прямой угрозы для жизни при употреблении алкоголя. Однако есть важные исключения: метронидазол и линезолид. Эти препараты категорически нельзя сочетать со спиртным из-за риска тяжелых побочных реакций.

Ученый напомнил: даже в случаях, когда прямой опасности нет, алкоголь усиливает нагрузку на печень и почки, ухудшает самочувствие и может замедлять восстановление.

«Лучшее правило — внимательно читать инструкции и, если есть сомнения, полностью отказаться от алкоголя на время лечения», — заключил Вит.

Ранее врач рассказал, кому опасно пить шампанское за новогодним столом.

