Уголовник пытался потушить снегом Вечный огонь в Ленобласти

В Ленобласти мужчина пытался потушить Вечный огонь снегом
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Ленинградской области мужчина попытался потушить Вечный огонь на мемориале с помощью снега. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел у мемориального комплекса в городе Кириши. Злоумышленник попытался засыпать пламя Вечного огня снегом. Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого, им оказался 42-летний местный житель. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант помещен в изолятор временного содержания. Прочие детали и обстоятельства произошедшего в данный момент устанавливаются.

Ранее россиянина отправили в колонию на два года за осквернение Вечного огня.

