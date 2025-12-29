Уголовник пытался потушить снегом Вечный огонь в Ленобласти

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Ленинградской области мужчина попытался потушить Вечный огонь на мемориале с помощью снега. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел у мемориального комплекса в городе Кириши. Злоумышленник попытался засыпать пламя Вечного огня снегом. Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого, им оказался 42-летний местный житель. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант помещен в изолятор временного содержания. Прочие детали и обстоятельства произошедшего в данный момент устанавливаются.

