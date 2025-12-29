В Госдуме назвали главные события СВО за год

Важнейшими фронтовым событием 2025 года стало взятие под контроль Красноармейска, Северска и Гуляйполя, об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Красноармейск, Северск, Гуляйполе — безусловные фронтовые успехи, бои вокруг этих населенных пунктов шли не один год. И в целом итогом может стать тот факт, что практически на всех направлениях у нашей армии сейчас стратегическое преимущество. При этом нельзя забывать, что освобождение территорий — вовсе не основная наша задача. Наш верховный главнокомандующий не раз говорил о том, что главная цель СВО — безопасность страны, и именно этого мы сейчас добиваемся всеми доступными способами, в том числе, конечно, и военными», — сказал Журавлев.

1 декабря глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль Красноармейска в ДНР. Красноармейск (Покровск) — один из центров угледобычи Донбасса. Бои за агломерацию начались в 2024 году, а их активная фаза возобновилась весной 2025-го. Город является важным транспортным узлом региона, в том числе благодаря крупной железнодорожной станции Покровск. Для украинской стороны он имеет значительное логистическое значение, так как через него проходят дороги в направлении Славянска, Запорожья и Днепра. В ходе боев город получил значительные повреждения.

Ранее в России заявили о взломе линии обороны ВСУ, создававшейся с 2014 года.