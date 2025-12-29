Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Клуб из США подписал контракт со скандальным российским баскетболистом

Клуб из США подписал контракт со скандальным баскетболистом Елатонцевым
Виталий Тимкив/РИА Новости

Российский центровой Кирилл Елатонцев продолжит карьеру в клубе NCAA «Оклахома Сунерз». Об этом в соцсети Х сообщил журналист Джош Кэллоуэй.

Он привел заявление главного команды Портера Мозера. Специалист заявил о навыках россиянина, которые будут полезны.

«Прежде всего, мы рады, что Кирилл здесь, было непросто прийти к этому. Он даст нам глубину состава, что очень важно для нас. Он старше остальных ребят и играл против действительно сильных соперников, что также пойдет нам на пользу. У него хорошие навыки, он обладает отличным чутьем у кольца. Мы воодушевлены его приходом и будем работать над тем, чтобы он быстрее адаптировался к нашей программе, нашей системе и нашей терминологии», — сказал Мозер.

Ситуация, однако, не так однозначна. Дело в том, что у Елатонцева остался действующий контракт с «Локомотивом-Кубанью». Его отношения с российским клубом приобрели скандальный характер, когда в «Локо» заподозрили, что игрок симулирует болезнь, вводит в заблуждение тренерский штаб и персонал, чем нарушает трудовые обязательства. В январе этот вопрос будет рассмотрен Национальным центром спортивного арбитража.

Кроме того, «Локомотив» обратился в ФИБА с просьбой запретить спортсмену переход в другие команды. Несмотря на это, Елатонцев уехал в США, после чего клуб Единой лиги заявил о «грубом и недопустимом нарушении контрактных обязательства». «Локомотив-Кубань» направил официальные обращения в РФБ, ФИБА и NCAA.

Ранее президент баскетбольного ЦСКА назвал спортсменом года хоккеиста.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27525895_rnd_8",
    "video_id": "record::1e9fb6e7-f994-4d13-9b95-2a2a2f1cdfb0"
}
 
Теперь вы знаете
Ожидание vs реальность. Как избавиться от плохого новогоднего подарка и ни с кем не поссориться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+