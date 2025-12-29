Клуб из США подписал контракт со скандальным российским баскетболистом

Российский центровой Кирилл Елатонцев продолжит карьеру в клубе NCAA «Оклахома Сунерз». Об этом в соцсети Х сообщил журналист Джош Кэллоуэй.

Он привел заявление главного команды Портера Мозера. Специалист заявил о навыках россиянина, которые будут полезны.

«Прежде всего, мы рады, что Кирилл здесь, было непросто прийти к этому. Он даст нам глубину состава, что очень важно для нас. Он старше остальных ребят и играл против действительно сильных соперников, что также пойдет нам на пользу. У него хорошие навыки, он обладает отличным чутьем у кольца. Мы воодушевлены его приходом и будем работать над тем, чтобы он быстрее адаптировался к нашей программе, нашей системе и нашей терминологии», — сказал Мозер.

Ситуация, однако, не так однозначна. Дело в том, что у Елатонцева остался действующий контракт с «Локомотивом-Кубанью». Его отношения с российским клубом приобрели скандальный характер, когда в «Локо» заподозрили, что игрок симулирует болезнь, вводит в заблуждение тренерский штаб и персонал, чем нарушает трудовые обязательства. В январе этот вопрос будет рассмотрен Национальным центром спортивного арбитража.

Кроме того, «Локомотив» обратился в ФИБА с просьбой запретить спортсмену переход в другие команды. Несмотря на это, Елатонцев уехал в США, после чего клуб Единой лиги заявил о «грубом и недопустимом нарушении контрактных обязательства». «Локомотив-Кубань» направил официальные обращения в РФБ, ФИБА и NCAA.

