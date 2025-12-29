Автомобиль москвича вспыхнул на дороге и попал на видео

В Москве грузовик загорелся на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Новорязанское шоссе от 28.12.25», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что автомобиль горит на обочине дороги, при этом пламя охватило транспорт не полностью: вспыхнула водительская кабина.

До этого в центре Хабаровска патрульные автомобили столкнулись в момент погони за Toyota Prius, водитель которого проигнорировал просьбу правоохранителей об остановке. ДТП произошло на перекрестке улиц Муравьева-Амурского и Запарина. На место вызывали сотрудников экстренных медицинских служб.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что на заснеженной дороге стоят два белых автомобиля ДПС. По данным канала Amur Mash, правоохранители задержали нарушителя. Им оказался 35-летний водитель, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения экспертизы он отказался.

Ранее автомобиль с человеком разбился на МКАД, и это попало на видео.