В России разрешили подтверждать возраст через Max при покупке алкоголя и сигарет

Президент России Владимир Путин подписал закон о подтверждении возраста через мессенджер Max при покупке алкоголя, сигарет и энергетиков. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ вносит точечные изменения в несколько федеральных законов, согласно которым с помощью Max можно будет подтвердить возраст при покупке табака, алкоголя, энергетиков, а также при реализации опасных газосодержащих товаров бытового назначения; при участии в лотереях и посещении зрелищных мероприятий.

Помимо этого законом вводится внесудебная блокировка сайтов с онлайн-продажами табака и кальянов, а также уточняется порядок регистрации доменных имен.

В 2026 году в России могут запустить эксперимент по онлайн-продаже российского вина с доставкой. Покупателей планируют проверять по биометрии и паспорту, а каждую бутылку учитывать на электронной платформе для контроля оборота алкогольной продукции в России — ЕГАИС. Властям предстоит изменить законодательство и отладить цифровую инфраструктуру, но в перспективе онлайн-канал может занять до 10% рынка алкоголя и обелить рынок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее конфеты с алкоголем призвали убрать с маркетплейсов.