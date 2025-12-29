Путин подписал закон об условиях выплаты пенсий бывшим военным Украины

Президент России Владимир Путин подписал закон, в котором уточняются условия выплаты пенсий украинским военным и другим формированиям Украины из Донбасса и Новороссии, служившим в период с 12 мая 2014 года и по 31 декабря 2014 года. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе поясняется, что на пенсию в РФ бывшие военнослужащие, служившие в украинской армии, Нацгвардии Украины, органах СБУ и других украинских формированиях, могут рассчитывать, если не совершали противоправных действий в отношении России, ДНР и ЛНР.

Исключениями из этого правила стали добровольцы, которые проходили службу в военных формированиях ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

Отмечается, что закон вступает в силу со дня его опубликования.

До этого депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Говырин рассказал, что в 2026 году военные пенсии проиндексируют дважды. Индексация предусмотрена в январе и октябре. Он напомнил, что согласно действующим нормам, размер военных пенсий рассчитывается на основе денежного довольствия военнослужащих.

Ранее в Госдуме напомнили о сроках выплаты пенсии за январь.