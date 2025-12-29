В России заявили о приближении мира на Украине

Стороны конфликта на Украине «продвинулись дальше, чем обычно» в ходе мирного процесса, поскольку Киев «со скрипом» начал принимать новые геополитические реалии. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Константин Блохин, оценивая итоги переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, а также разговора Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Стороны ближе к заключению каких-то соглашений, чем когда-либо, потому что, условно говоря, при (экс-президенте США Джо – «Газета.Ru») Байдене просто идея самих переговоров с Россией — это уже пораженчество и капитуляция. Для Европы это то же самое. И для Зеленского это то же самое, потому что отказ от поддержки Украины (со стороны США. – «Газета.Ru») — это уже давление на Украину», — подчеркнул эксперт.

По словам Блохина, Зеленский вынужден «со скрипом» принимать американские мирные инициативы, поэтому «стороны продвинулись дальше, чем обычно».

«Со скрипом, медленно, как бы маленькими такими шажочками (Киев. – «Газета.Ru») принимает текущую геополитическую реальность», — подчеркнул американист.

При этом, по оценке американиста, итоги переговоров России, США и Украины не дают четкого ответа на вопрос, обеспечит ли возможное мирное соглашение реальные основы мира.

«Другой вопрос, будет ли это прочный мир, будет ли это соглашение работать. На что все будут надеяться в будущем, особенно Украина и Европа? Значит, все поменяется, там Трамп сменится на другого президента и так далее и тому подобное», — отметил Блохин.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели переговоры во Флориде, в резиденции президента США Мар-а-Лаго. По итогам встречи стороны заявили о заметном сближении позиций по возможному соглашению о прекращении боевых действий на Украине. Одновременно они признали, что ключевые параметры урегулирования, прежде всего территориальный вопрос и будущее Донбасса, остаются нерешенными. Трамп отметил, что через несколько недель станет понятно, способны ли переговоры перейти в стадию конкретных договоренностей.

