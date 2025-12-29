Лукерья Ильяшенко рассказала, где в России живут самые красивые мужчины

Актриса Лукерья Ильяшенко раскрыла, где в России живут самые красивые мужчины — их она обнаружила на съемках четвертого сезона сериала «Сергий против нечисти». Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-служба онлайн-кинотеатра «КИОН».

В сезоне «Сергий против нечисти. Зов предков» Ильяшенко вернулась к роли капитана полиции Кати Земцовой, вместе с бывшим священником Сергием (Роман Маякин) борющейся с потусторонними силами. Съемки проходили в Казани.

«Экспедиция была довольно короткой, было холодно, но Казань — потрясающий, очень красивый город. Кстати, оказалось, что в Казани — самые красивые мужчины в стране: те самые красавцы с небесно-голубыми глазами и темными кудрявыми волосами», — поделилась она.

Кроме того, Ильяшенко порадовалась возвращению к работе с полюбившейся командой.

«Особенно я люблю работать с режиссером Кириллом Кузиным — мне, как женщине, всегда хочется выглядеть хорошо, и Кирилл действительно умеет снимать меня выгодно и подбирать отличных операторов. Ну и, конечно, я очень люблю Рому Маякина. Аскар Ильясов – потрясающий. Тот тип актера, которому ничего не надо делать, он органичен как собака! Пусть он на меня не обижается, но стоит ему войти в кадр — и начинается настоящее кино, от него буквально веет породой», — продолжает она.

Роман Маякин в свою очередь намекнул, что в сериале появится размышление на тему, почему Сергий такой, почему он неоднозначный персонаж с пороками и зависимостями.

«И я надеюсь, что мы будем открывать темную сторону Сергия, бороться с ней, и зритель сможет получить полезную информацию, в чем-то узнает себя. Мы все люди, в нас есть хорошее и плохое. Не нужно это отвергать, нужно признавать, изучать. Надеюсь, что у нас получится это сделать», — сказал он.

Кроме того, Маякин положительно отозвался о возвращении Кирилла Кузина в режиссерское кресло.

«Кирилл Кузин снимал первые два сезона, потом режиссер менялся, и сейчас Кирилл вернулся. Конечно, с каждым новым режиссером и стилистика меняется, съемки идут по-новому, по-другому, но не хуже и не лучше. Тем не менее возвращение Кирилла — это что-то из разряда «папа вернулся». Я всегда радуюсь, когда в нашей истории появляются новые персонажи, потому что это новое развитие, новая энергия для истории. Мне хочется, чтобы к нам приходили разные артисты, которые тоже хотят похулиганить и по-новому раскрыться по-актерски», — поделился он.

В Казань героев приведет дело о пропаже родителей Кати: новые зацепки указывают на то, что в исчезновении замешана татарская нечисть. Здесь героям предстоит адаптироваться к иным условиям и открыть в себе скрытые силы.

«Сергий против нечисти. Зов предков» выйдет 5 января в онлайн-кинотеатре «КИОН».

Ранее сообщалось, что Индия планирует сотрудничать с Россией в сфере кино и сериалов.