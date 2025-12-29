В КНР заявили, что ценят поддержку со стороны РФ по тайваньскому вопросу

Пекин высоко ценит поддержку Москвы по тайваньскому вопросу. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь, передает РИА Новости.

Журналисты попросили дипломата прокомментировать слова главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова о том, что российское руководство выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме.

«КНР высоко ценит твердую позицию РФ, которая заключается в последовательной поддержке Китая по тайваньскому вопросу», — сказал Линь Цзянь.

Он подчеркнул, что решение тайваньского вопроса представляет собой внутреннее дело КНР. При этом принцип «одного Китая» по-прежнему является общим консенсусом международного сообщества и основной нормой международных отношений, добавил представитель МИД.

28 декабря Лавров заявил, что РФ в случае обострения обстановки в Тайваньском проливе поддержит КНР. Министр обратил внимание, что порядок действий в подобных ситуациях прописан в основополагающем для двусторонних отношений Договоре Москвы и Пекина о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года.

Ранее китайский дипломат назвал Тайвань «пороховой бочкой».