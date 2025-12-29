В Госдуме объяснили, как Россия может помочь Украине после слов Трампа

Россия может рассмотреть вопрос предоставления гуманитарной помощи Украине при определенных условиях. Об этом «Ленте.ру» заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Парламентарий прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что его российский коллега Владимир Путин хочет видеть Украину успешной, и проявил в этом вопросе «очень большую щедрость».

По словам Кирьянова, Трамп является не лучшим источником информации, потому что часто допускает ее искажение. Депутат заметил, что Россия не может относиться к Украине так же, как к другим странам, с которыми она не была связана «братскими узами» в прошлом.

Рассматривать вопрос «гуманитарной поддержки населения» и «помощи в восстановлении инфраструктуры» вполне возможно, заявил он. Однако это произойдет при условии, если Украина станет дружественным государством при соблюдении параметров, которые обеспечат безопасность России.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным усилия Москвы по постконфликтному восстановлению Украины.

Трамп добавил, что Путин в ходе разговора допускал возможность поставок электроэнергии и других товаров «по очень низким ценам». По словам президента США, в результате их разговора «произошло много хороших вещей».

Ранее Зеленский удивился словам Трампа, что Россия хочет успеха для Украины.