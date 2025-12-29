Размер шрифта
В Совфеде рассказали об ущербе для Европы от антироссийских санкций

Сенатор Климов: антироссийские санкции нанесли ЕС ущерб более €3 трлн
Алексей Куденко/РИА Новости

Европейская санкционная политика против России с 2014 года принесла Европейскому союзу ущерб более €3 трлн. Об этом сообщил в интервью ТАСС член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

15 ноября в «Сириусе» прошел симпозиум «БРИКС — Европа». На нем присутствовали более 30 европейских политиков, включая представителей немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Климов рассказал, что говорил с представителями АдГ о нанесенном ущербе бюджету ЕС из-за антироссийских санкций. По его словам, германские политики были поражены масштабом экономического ущерба.

Сенатор подчеркнул, что эти финансовые данные открывали глаза гостям из стран Запада на многие моменты международной политики и взаимодействия.

Парламентарий также отметил, что в Европе нет ни одной страны, валовой внутренний продукт которой по паритету покупательной способности превышал бы Россию, США, Индию или Китай. Он призвал европейцев задуматься над тем, стоит ли в угрожающем тоне говорить с РФ и с ее партнерами.

Ранее Дональд Трамп заявил, что решение о судьбе российских активов в Европе пока не принято.

