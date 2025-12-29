Размер шрифта
Экс-депутат Рады заявил, что британцы могут привести Залужного к власти на Украине

Экс-депутат Рады Килинкаров: если Зеленский уйдет, его место займет Залужный
Украинский посол в Лондоне и бывший главком ВСУ Валерий Залужный является креатурой Великобритании, и в случае ухода украинского лидера Владимира Зеленского он может занять пост президента Украины при поддержке Лондона. Об этом «Газете.Ru» заявил экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров.

«Он не является самостоятельным политиком. Это креатура британцев. Он не оппонент Зеленского, он дублер Зеленского. Это кандидатура на случай, если, допустим, по каким-то причинам Зеленский уходит. У британцев есть другая кандидатура – Залужный», — подчеркнул бывший депутат.

С точки зрения Килинкарова, Украине после урегулирования конфликта не нужен будет «президент-прапорщик» в лице Залужного. Стране будут необходимы другие кандидатуры, которые бы занимались восстановлением государства, считает политик.

Экс-депутат добавил, что сообщения о намерении Залужного вернуться на Украину не говорят о его политических амбициях, а сам он – переоцененная фигура в украинской политике.

«Я считаю, это очень переоцененная фигура на самом деле. Как мне кажется, у него абсолютно нет никаких шансов на политическую реализацию. Он их упустил ровно в тот момент, когда согласился пойти на пост посла в Британии», — отметил собеседник.

29 декабря информационный портал NV, сославшись на источники в политических и дипломатических кругах, сообщил, что Залужный намерен покинуть свой пост в начале января 2026 года.

«Вероятно, Залужный хочет вернуться в Киев, он может объявить об этом уже 4–5 января следующего года, если ничего не повлияет на его решение», — отмечалось в публикации.

Ранее Зеленского заподозрили в попытках дискредитировать Залужного.

