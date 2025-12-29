Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Большая часть алкомаркетов Вологодской области закрылись или сменили формат

Филимонов: более 500 вологодских алкомаркетов прекратили продажу спиртного
Shutterstock/FOTODOM

В Вологодской области большинство алкомаркетов закрылись, прекратили продажу алкоголя или сменили формат после введения новых ограничений на торговлю спиртным. Об этом рассказал губернатор региона Георгий Филимонов.

Он уточнил, что из 610 действовавших ранее алкомаркетов 543 уже либо закрыты, либо перешли на другой формат. Так, в Череповце все магазины «Северного градуса» полностью перепрофилировали. По словам губернатора, сеть «Красное&Белое» уже около полугода не продает крепкий алкоголь, а вывески всех магазинов демонтировали.

Филимонов также отметил, что из 125 «наливаек» 75 закрыли или их переоборудовали под кафе. На контроле остаются 32 заведения в Вологде и Череповце, а также 18 точек в муниципальных районах. За одну неделю четыре «наливайки» превратились в кафе — по две в Вологде и Череповце.

Также губернатор рассказал о мерах по профилактике продажи вейп-продукции. С момента старта инициативы 9 июня количество точек снизилось с 316 до 218. Только за прошлую неделю в Вологде, Череповце и округах закрылись девять магазинов.

С 1 марта в регионе действует закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя: спиртное можно покупать с 12:00 до 14:00 в будние дни и с 08:00 до 23:00 по выходным и праздникам. При этом для ресторанов ограничения не действуют.

Ранее в Вологодской области смягчили режим продажи алкоголя в новогодние праздники.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27525913_rnd_1",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Ожидание vs реальность. Как избавиться от плохого новогоднего подарка и ни с кем не поссориться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+