Большая часть алкомаркетов Вологодской области закрылись или сменили формат

В Вологодской области большинство алкомаркетов закрылись, прекратили продажу алкоголя или сменили формат после введения новых ограничений на торговлю спиртным. Об этом рассказал губернатор региона Георгий Филимонов.

Он уточнил, что из 610 действовавших ранее алкомаркетов 543 уже либо закрыты, либо перешли на другой формат. Так, в Череповце все магазины «Северного градуса» полностью перепрофилировали. По словам губернатора, сеть «Красное&Белое» уже около полугода не продает крепкий алкоголь, а вывески всех магазинов демонтировали.

Филимонов также отметил, что из 125 «наливаек» 75 закрыли или их переоборудовали под кафе. На контроле остаются 32 заведения в Вологде и Череповце, а также 18 точек в муниципальных районах. За одну неделю четыре «наливайки» превратились в кафе — по две в Вологде и Череповце.

Также губернатор рассказал о мерах по профилактике продажи вейп-продукции. С момента старта инициативы 9 июня количество точек снизилось с 316 до 218. Только за прошлую неделю в Вологде, Череповце и округах закрылись девять магазинов.

С 1 марта в регионе действует закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя: спиртное можно покупать с 12:00 до 14:00 в будние дни и с 08:00 до 23:00 по выходным и праздникам. При этом для ресторанов ограничения не действуют.

Ранее в Вологодской области смягчили режим продажи алкоголя в новогодние праздники.