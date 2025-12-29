Более трети американцев поддержали отказ Украины от подконтрольных РФ территорий

Более трети американцев (36%) считают приемлемым отказ Украины от территориальных претензий и невступление в НАТО. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией JL Partners для газеты Daily Mail (DM).

При этом 31% респондентов выступили против того, чтобы Украина отказалась от территорий, которые сейчас находятся под контролем России, для урегулирования конфликта. Кроме того, они не согласны, чтобы страна сохранила нейтральный статус при предоставлении ей гарантий безопасности со стороны США и европейских союзников. Еще треть опрошенных затруднилась ответить на поставленный вопрос.

Кроме того, 32% респондентов допускают снятие санкций с РФ в рамках урегулирования, однако 33% американцев считают такое развитие событий неприемлемым.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, которая состоялась 28 декабря во Флориде, заявил, что «сделку» по Украине лучше заключить сейчас. Глава Белого дома предупредил, что в противном случае под контроль России перейдет еще больше территорий.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что если конфликт на Украине не удастся решить мирным путем, то Россия будет выполнять поставленные задачи вооруженными методами.

Ранее Трамп заявил о планах России помочь с восстановлением Украины.