Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Более трети американцев поддержали отказ Украины от подконтрольных РФ территорий

DM: 36% американцев считают, что Украина должна уступить территории ради мира
Shutterstock

Более трети американцев (36%) считают приемлемым отказ Украины от территориальных претензий и невступление в НАТО. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией JL Partners для газеты Daily Mail (DM).

При этом 31% респондентов выступили против того, чтобы Украина отказалась от территорий, которые сейчас находятся под контролем России, для урегулирования конфликта. Кроме того, они не согласны, чтобы страна сохранила нейтральный статус при предоставлении ей гарантий безопасности со стороны США и европейских союзников. Еще треть опрошенных затруднилась ответить на поставленный вопрос.

Кроме того, 32% респондентов допускают снятие санкций с РФ в рамках урегулирования, однако 33% американцев считают такое развитие событий неприемлемым.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, которая состоялась 28 декабря во Флориде, заявил, что «сделку» по Украине лучше заключить сейчас. Глава Белого дома предупредил, что в противном случае под контроль России перейдет еще больше территорий.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что если конфликт на Украине не удастся решить мирным путем, то Россия будет выполнять поставленные задачи вооруженными методами.

Ранее Трамп заявил о планах России помочь с восстановлением Украины.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27525607_rnd_7",
    "video_id": "record::7ab45acd-e5df-41f5-aad8-d8932f054d7a"
}
 
Теперь вы знаете
Ожидание vs реальность. Как избавиться от плохого новогоднего подарка и ни с кем не поссориться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+