В МИД Китая ответили на критику Зеленского

МИД Китая: КНР прикладывает усилия для содействия переговорам по Украине
KHARCHENKO VLADIMIR/Shutterstock/FOTODOM

Китай с самого начала украинского кризиса прикладывает усилия для содействия мирным переговорам, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Пекин поддерживает тесное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, включая Россию и Украину, а также последовательно прикладывает усилия для прекращения огня и боевых действий, а также для содействия мирным переговорам.

Так дипломат прокомментировал критические замечания со стороны президента Украины Владимира Зеленского о том, что в настоящее время он не видит готовности китайской стороны присоединиться к мирному процессу.

Линь Цзянь добавил, что усилия Китая очевидны для международного сообщества, а также продолжит играть конструктивную роль в этом отношении.

23 декабря Зеленский анонсировал санкции против граждан Китая, которых Киев подозревает в сотрудничестве с российской военной промышленностью. Заявление украинского лидера не осталось незамеченным в Пекине. В МИД Китая подчеркнули, что выступают против односторонних санкций, которые нарушают международное право, и призвали Украину «немедленно исправить свои ошибки».

Ранее стало известно, чем грозит Украине заявление Зеленского о санкциях против Китая.

