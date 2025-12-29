В Госдуме оценили возможность телефонного разговора Путина с Зеленским

Потенциальный телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, о возможности которого сообщают американские СМИ, не сможет заложить основу для мира, большее значение следует придать будущему разговору Путина с президентом США Дональдом Трампом. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Может быть, и будет, наверное, не хуже от того, что такой разговор состоится, но это не основополагающий, мне кажется, разговор. Большее значение надо придать следующему разговору Трампа и Владимира Владимировича», — подчеркнул он.

По оценке Чепы, переговорный процесс по урегулированию ситуации на Украине складывается на оснований тех договоренностей, которые были достигнуты Москвой и Вашингтоном в Анкоридже.

При этом, указал парламентарий, не стоит забывать и о давлении Европы. Интерес Брюсселя состоит в продолжении украинского конфликта, считает депутат.

«Конечно, есть давление со стороны Европы, которая не хочет мирного соглашения, которая создала этот конфликт, которая поддерживает этот конфликт, которая делает все, чтобы этот конфликт каким-то образом продолжался», — отметил Чепа.

29 декабря телеканал Fox News на фоне продолжающихся мирных переговоров по Украине сообщил о шансах на телефонный разговор Путина и Зеленского.

По словам собеседника телеканала, организация прямого телефонного контакта между Зеленским и Путиным могла бы стать дипломатическим успехом для Трампа. Источник также отметил, что украинский президент, вероятно, испытывал напряжение перед встречей с главой Белого дома в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По его данным, Зеленский обычно тщательно готовится к таким переговорам, долго изучая материалы, подготовленные внешнеполитическими ведомствами Украины.

Ранее Макрон анонсировал встречу «коалиции желающих» по Украине.