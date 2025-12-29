Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

В Госдуме оценили возможность телефонного разговора Путина с Зеленским

Депутат Чепа: возможный разговор Путина с Зеленским не станет основой мира
Reuters/РИА Новости

Потенциальный телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, о возможности которого сообщают американские СМИ, не сможет заложить основу для мира, большее значение следует придать будущему разговору Путина с президентом США Дональдом Трампом. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Может быть, и будет, наверное, не хуже от того, что такой разговор состоится, но это не основополагающий, мне кажется, разговор. Большее значение надо придать следующему разговору Трампа и Владимира Владимировича», — подчеркнул он.

По оценке Чепы, переговорный процесс по урегулированию ситуации на Украине складывается на оснований тех договоренностей, которые были достигнуты Москвой и Вашингтоном в Анкоридже.

При этом, указал парламентарий, не стоит забывать и о давлении Европы. Интерес Брюсселя состоит в продолжении украинского конфликта, считает депутат.

«Конечно, есть давление со стороны Европы, которая не хочет мирного соглашения, которая создала этот конфликт, которая поддерживает этот конфликт, которая делает все, чтобы этот конфликт каким-то образом продолжался», — отметил Чепа.

29 декабря телеканал Fox News на фоне продолжающихся мирных переговоров по Украине сообщил о шансах на телефонный разговор Путина и Зеленского.

По словам собеседника телеканала, организация прямого телефонного контакта между Зеленским и Путиным могла бы стать дипломатическим успехом для Трампа. Источник также отметил, что украинский президент, вероятно, испытывал напряжение перед встречей с главой Белого дома в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По его данным, Зеленский обычно тщательно готовится к таким переговорам, долго изучая материалы, подготовленные внешнеполитическими ведомствами Украины.

Ранее Макрон анонсировал встречу «коалиции желающих» по Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27525229_rnd_2",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Теперь вы знаете
Ожидание vs реальность. Как избавиться от плохого новогоднего подарка и ни с кем не поссориться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+