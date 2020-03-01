В Анкаре задержаны журналисты Sputnik Турция
В Анкаре задержаны трое сотрудников агентства Sputnik, на которых ранее было совершено нападение из-за статьи о провинции Хатай, передает местная газета Sözcü.
29 февраля около 22.30 по мск в квартиры трех журналистов в Анкаре пытались ворваться неизвестные, обвинив их в предательстве родины. Они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы и пытались выломать двери. После этого турецкая полиция задержала журналистов.
По данным издания, причиной задержания является опубликованная на сайте агентства статья под названием «Украденная провинция»: почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад».
Глава международного комитета Совфедеа Константин Косачев призвал власти Турции оперативно расследовать нападение на журналистов, поскольку в противном случае могут осложниться российско-турецкие отношения.
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