В Анкаре задержаны журналисты Sputnik Турция

В Анкаре задержаны трое сотрудников агентства Sputnik, на которых ранее было совершено нападение из-за статьи о провинции Хатай, передает местная газета Sözcü.

29 февраля около 22.30 по мск в квартиры трех журналистов в Анкаре пытались ворваться неизвестные, обвинив их в предательстве родины. Они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы и пытались выломать двери. После этого турецкая полиция задержала журналистов.

По данным издания, причиной задержания является опубликованная на сайте агентства статья под названием «Украденная провинция»: почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад».

Глава международного комитета Совфедеа Константин Косачев призвал власти Турции оперативно расследовать нападение на журналистов, поскольку в противном случае могут осложниться российско-турецкие отношения.

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