Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Армении

В Армении был подтвержден первый случай заражения коронавирусом. Об этом в Facebook написал премьер-министр республики Никол Пашинян.

По его словам, заболевшим является 29-летний гражданин Армении, который прибыл из Ирана с женой 28 февраля.

Мужчина сам обратился к врачу. Отмечается, на данный момент зараженный чувствует себя нормально, у него нет температуры. Тест на коронавирус у его супруги дал отрицательные результаты.

«Правительство Армении предпримет необходимые меры, запланированные предписаниями Всемирной организации здравоохранения. Имевшие контакт с пациентом люди будут изолированы», — добавил Пашинян.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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