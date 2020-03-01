В Анкаре неизвестные напали на трех сотрудников Sputnik Турция

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что в Анкаре неизвестные ворвались в дома трех сотрудников Sputnik Турция, обвинив их в предательстве родины. Об этом она написала в своем Twitter.

«К трем нашим сотрудникам в Анкаре домой (!) сейчас ворвались какие-то упыри, угрожали, кричали, что они предатели Родины, потому что работают на русских», — сообщила Симоньян.

По ее словам, это были организованные группы людей, которые одновременно напали на квартиры работников Sputnik Турция. Главред отметила, что в каждой группе было около девяти человек.

«Они кричали: 'Турция для турок!' 'Предатели!' и 'Русские шпионы!'», — рассказала Симоньян.

Также она задалась вопросом, откуда у нападавших были домашние адреса не самых публичных работников. Симоньян добавила, что ждет реакции полиции.