США могут закрыть границу с Мексикой из-за коронавируса

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США рассматривают возможность закрытия южной границы из-за коронавируса, передает РИА «Новости».

«Мы также смотрим на южную границу. Мы всерьез думаем об этом», — сказал он.

По словам Трампа, мексиканская граница не представляет больших проблем для распространения навируса.

Ранее сообщалось, что в США скончался первый человек от коронавируса.

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