США могут закрыть границу с Мексикой из-за коронавируса
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что США рассматривают возможность закрытия южной границы из-за коронавируса, передает РИА «Новости».
«Мы также смотрим на южную границу. Мы всерьез думаем об этом», — сказал он.
По словам Трампа, мексиканская граница не представляет больших проблем для распространения навируса.
Ранее сообщалось, что в США скончался первый человек от коронавируса.
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