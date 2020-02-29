В Италии число зараженных коронавирусом превысило тысячу
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Глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 1049, передает РИА «Новости».
Боррелли отметил, что скончались 29, выздоровели — 50 человек.
По его словам, 52% болеющих находятся в домашней изоляции. У них симптомы отсутствуют или проявляются в легкой форме.
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