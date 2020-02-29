Греция не пустила в страну более четырех тысяч сирийских беженцев из Турции

Греция не пустила из Турции на свою территорию более четырех тысяч сирийских беженцев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на европейские СМИ.

Представитель правительства Стелиос Петсас заявил, что 28 февраля Греция подверглась нелегальной, организованной массовой атаке, которую стране удалось выдержать.

Отмечается, что между греческой полицией и беженцами в субботу, 29 февраля, на границе происходят столкновения.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Турция открыла границы с Евросоюзом для сирийских беженцев, поскольку не в состоянии справиться в одиночку с новой волной мигрантов.

Анкара сообщила, что прекратит препятствовать проходу сирийских беженцев в Европу после обострения военных действий в Сирии. Фактически, такое решение отменяет соглашение Турции и ЕС от 2016 года — о приеме нелегальных мигрантов.

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