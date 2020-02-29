Десять человек, в том числе девять детей, пострадали в аварии с участием автобуса в Ульяновской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Ранее сообщалось, что автобус футбольного клуба «Нефтяник», в котором находились 26 детей в возрасте от 7 до 14 лет и семеро взрослых, съехал в кювет. Было известно о семи пострадавших детях.

По данным властей, пострадали 10 человек. Шесть детей и один взрослый получили амбулаторную помощь на месте. Трое детей находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии.

Уточняется, что водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего случилось опрокидывание транспортного средства в кювет.

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