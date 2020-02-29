Москвичи сдали в переработку более 50 тысяч новогодних елей
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В столице завершилась акция «Елочный круговорот», передает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
По его словам, в 2020 году москвичи сдали на переработку 51 813 новогодних елей.
Уточняется, что собранные елки перерабатываются в щепу, а затем используются для компостирования и производства почвогрунтов, отсыпки дорожек и в вольерных комплексах.
Акция «Елочный круговорот» проводится в Москве ежегодно с 2016 года.