Москвичи сдали в переработку более 50 тысяч новогодних елей

В столице завершилась акция «Елочный круговорот», передает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

По его словам, в 2020 году москвичи сдали на переработку 51 813 новогодних елей.

Уточняется, что собранные елки перерабатываются в щепу, а затем используются для компостирования и производства почвогрунтов, отсыпки дорожек и в вольерных комплексах.

Акция «Елочный круговорот» проводится в Москве ежегодно с 2016 года.