ООН отправит гуманитарную миссию в Идлиб

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация готовит гуманитарную миссию для отправки на северо-запад Сирии, передает РИА «Новости».

«Идут приготовления гуманитарной миссии именно для этой цели», — пояснил Гутерреш.

Сейчас в сирийской провинции Идлиб нет сотрудников ООН.

В сирийской провинции Идлиб продолжаются вооруженные столкновения оппозиции и экстремистских группировок. Дамаск утверждает, что часть из них поддерживает Турция. В последние дни ситуация обострилась.