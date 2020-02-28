В Австралии ветеринары вытащили из питона пляжное полотенце

В Австралии ветеринары вытащили из домашнего питона Монти проглоченное полотенце, передает Fox 8.

Несколько дней назад австралийская пара заметила, что их домашний питон Монти плохо себя чувствует. Супруги поняли, что змея проглотила полотенце, поэтому отвезли ее в больницу.

Ветеринары сделали рентген и обнаружили, что полотенце застряло глубоко в желудке у рептилии. С помощью щипцов ткань переместили ко рту змеи, а потом извлекли его.

Монти сразу же стал чувствовать себя лучше. Супруги забрали его домой.

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