В России создадут базу данных беременных

С 1 марта в России планируется запуск регистра с данными о беременных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, с которым ознакомилось агентство.

Согласно тексту, в систему будут вноситься сведения о пациентах, получающих медицинскую помощь по профилю «акушерство и гинекология» в связи с беременностью. В частности, будут фиксироваться дата постановки на учет и срок беременности на этот момент, сведения об использовании вспомогательных репродуктивных технологий, исход беременности, наличие критических акушерских состояний.

Также в регистр включат данные о рождении ребенка: дату и время, пол, длину и массу тела, баллы по шкале Апгар, информацию о развитии отдельных состояний в перинатальном периоде и сведения о выявленных врожденных аномалиях.

Кроме того, документ предусматривает внесение сведений о женщинах, вставших на учет до 12 недель беременности, и о применении вспомогательных репродуктивных технологий. Планируется вести учет доли нормальных беременностей, доношенных детей, случаев возникновения отдельных состояний в перинатальном периоде, а также доли детей, у которых после рождения диагностированы врожденные аномалии, деформации или хромосомные нарушения.

Ранее в систему ОМС включили неинвазивное пренатальное тестирование для выявления хромосомных аномалий.