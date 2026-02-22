Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В России создадут базу данных беременных

В России с 1 марта запустят регистр беременных
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

С 1 марта в России планируется запуск регистра с данными о беременных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, с которым ознакомилось агентство.

Согласно тексту, в систему будут вноситься сведения о пациентах, получающих медицинскую помощь по профилю «акушерство и гинекология» в связи с беременностью. В частности, будут фиксироваться дата постановки на учет и срок беременности на этот момент, сведения об использовании вспомогательных репродуктивных технологий, исход беременности, наличие критических акушерских состояний.

Также в регистр включат данные о рождении ребенка: дату и время, пол, длину и массу тела, баллы по шкале Апгар, информацию о развитии отдельных состояний в перинатальном периоде и сведения о выявленных врожденных аномалиях.

Кроме того, документ предусматривает внесение сведений о женщинах, вставших на учет до 12 недель беременности, и о применении вспомогательных репродуктивных технологий. Планируется вести учет доли нормальных беременностей, доношенных детей, случаев возникновения отдельных состояний в перинатальном периоде, а также доли детей, у которых после рождения диагностированы врожденные аномалии, деформации или хромосомные нарушения.

Ранее в систему ОМС включили неинвазивное пренатальное тестирование для выявления хромосомных аномалий.
 
Теперь вы знаете
Куда исчезло золото Колчака: история крупнейшего ограбления в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!