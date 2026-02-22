В Петербурге на улице нашли окровавленного ребенка со сломанной челюстью и в одной тапочке

В Петербурге девятилетний ребенок после побега из дома разгуливал по улицам

В Петербурге нашли ребенка, который сбежал из дома и ходил по улицам города. Об этом сообщает «Фонтанка».

Девятилетнего мальчика, обутого в одну тапочку, заметила девушка. Догнав его, она заметила кровь на лице.

«Мальчик пожаловался на боли в области челюсти и рассказал о побеге из дома, который обернулся травмами», – сообщается в публикации.

Вместе с очевидцами она отвела ребенка в теплое помещение и вызвала скорую помощь. Предварительно, у пострадавшего диагностировали перелом позвонка, сотрясение мозга и перелом челюсти. На данный момент он в стабильном состоянии.

Известно, что пострадавший живет с матерью и еще несколькими детьми. Семья на учете не состоит.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Бурятии девочка сбежала из дома к бабушке из-за побоев со стороны матери. С января по август родительница избивала школьницу, хватала её за шею и угрожала.

Ранее подросток сбежал из дома, где мать и отчим держали его привязанным к батарее.