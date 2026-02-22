Размер шрифта
Российский военкор отреагировал на теракт во Львове на западе Украины

Военкор Котенок после теракта во Львове назвал его рассадником бандеризма
Прокуратура Украины

Военный корреспондент Юрий Котенок назвал украинский город Львов, в котором ночью произошел теракт, рассадником бандеризма. Журналист прокомментировал случившееся в своем Telegram-канале.

«Рассадник бандеризма и один из очагов антирусской деградации Львов принимает русские подарки — идет обработка объектов логистики и энергетической инфраструктуры противника», — написал он.

В ночь на 22 февраля во Львове на западе Украины произошел теракт. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», возле СИЗО был подорван автомобиль. Как рассказал мэр города Андрей Садовой, в результате происшествия пострадали 14 человек. Одну женщину-полицейскую спасти не удалось.

20 февраля украинское агентство УНИАН написало, что в Черновицкой области неизвестный мужчина бросил гранату в автомобиль правоохранителей. Произошел взрыв, два сотрудника полиции получили ранения.

В декабре прошлого года в Сумах на севере Украины в руках у ребенка взорвался запал гранаты. Государственное бюро расследований сообщило, что взрывоопасный предмет домой принес сожитель матери мальчика, который служит в армии. Несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован.

Ранее в Киеве произошел взрыв возле станции метро.
 
