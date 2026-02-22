Военкор Котенок после теракта во Львове назвал его рассадником бандеризма

Военный корреспондент Юрий Котенок назвал украинский город Львов, в котором ночью произошел теракт, рассадником бандеризма. Журналист прокомментировал случившееся в своем Telegram-канале.

«Рассадник бандеризма и один из очагов антирусской деградации Львов принимает русские подарки — идет обработка объектов логистики и энергетической инфраструктуры противника», — написал он.

В ночь на 22 февраля во Львове на западе Украины произошел теракт. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», возле СИЗО был подорван автомобиль. Как рассказал мэр города Андрей Садовой, в результате происшествия пострадали 14 человек. Одну женщину-полицейскую спасти не удалось.

20 февраля украинское агентство УНИАН написало, что в Черновицкой области неизвестный мужчина бросил гранату в автомобиль правоохранителей. Произошел взрыв, два сотрудника полиции получили ранения.

В декабре прошлого года в Сумах на севере Украины в руках у ребенка взорвался запал гранаты. Государственное бюро расследований сообщило, что взрывоопасный предмет домой принес сожитель матери мальчика, который служит в армии. Несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован.

Ранее в Киеве произошел взрыв возле станции метро.