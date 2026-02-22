Размер шрифта
Общество

В Японии на «голом фестивале» в давке пострадало несколько человек

NHK: в японской Окаяме во время фестиваля пострадали шесть мужчин
Pawel Mazur/Shutterstock/FOTODOM

Шесть мужчин были госпитализированы после инцидента на традиционном «голом фестивале» в японском городе Окаяма, трое из них находились без сознания. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел 21 февраля около 22:00 по местному времени (16:00 мск) в храме Сайдайдзи Каннон-ин. Фестиваль, известный как «праздник обнаженных», ежегодно собирает тысячи участников. Мужчины в набедренных повязках борются за священные деревянные палочки «синги», которые, по поверью, приносят удачу.

По предварительным данным, травмы были получены в давке после того, как палочки бросили в толпу. В результате шесть мужчин попали в больницы, трое из них были без сознания.

Сообщается, что в этом году в мероприятии участвовали около 10 тысяч человек. Обстоятельства происшествия уточняются.

До этого в индийском штате Уттар-Прадеш благотворительная свадьба для сотен малоимущих пар закончилась масштабной потасовкой среди гостей. Власти организовали одновременное бракосочетание для 383 пар. После завершения официальной части для многочисленных гостей выставили угощения, включая пачки чипсов.

Люди начали драться за еду, хватая целые коробки и запихивая пачки под одежду. Несколько человек получили серьезные травмы.

Ранее в Уфе два человека получили переломы во время давки в ТЦ на акции ко Дню влюбленных.
 
