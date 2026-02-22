В Свердловской области под лед провалился мужчина

В Екатеринбурге мужчина провалился под лед озера Шарташ. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Свердловской области.

«На акватории озера Шарташ в Екатеринбурге под лед провалился мужчина. Спасен и доставлен на берег очевидцами», — сказано в сообщении.

Других подробностей происшествия не приводится.

20 февраля на озере Байкал автомобиль УАЗ, в котором находились девять человек — восемь туристов из Китая и водитель — провалился под лед. Транспортное средство во время движения попало в ледовый разлом шириной три метра. В прокуратуре Иркутской области заявили, что спасся лишь один человек. На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

После этого вице-спикер Государственной думы РФ Виктория Абрамченко заявила, что без системного контроля и осознанности туристов лед озера Байкал останется зоной высокого риска. По ее словам, произошедшая трагедия свидетельствует о «вопиющем пренебрежении безопасностью».

Ранее фура провалилась под лед на Байкале.