Алаудинов раскрыл, наемники из каких стран отличились крайней жестокостью

Алаудинов: наемники ВСУ из Польши и Грузии отличились наибольшей жестокостью
Наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Грузии и Польши отличились наибольшей жестокостью во время нападения на Курскую область. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов в беседе с ТАСС.

«Как бы ни было прискорбно, наверное, надо отметить, что наибольшей жестокостью <…> отличились грузинские и польские наемники», — сказал он.

По данным министерства обороны РФ на март 2024 года, общее число наемников ВСУ составляло более 13 тысяч человек. Вооруженные силы России уничтожили тогда почти половину из них — 5 962. Больше всего российская армия ликвидировала прибывших из Польши боевиков: из 2 960 были уничтожены 1 497 наемников. Второе место по числу прибывших и уничтоженных иностранных бойцов занимала Грузия. Согласно статистике Минобороны, был ликвидирован 561 грузинский наемник из 1 042 прибывших на Украину.

Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. В регионе действовал режим контртеррористической операции. Полная зачистка территории, временно захваченной противником, продолжалась 264 дня. О полном освобождении Курской области от украинских захватчиков Минобороны РФ и Генштаб ВС России отчитались 26 апреля 2025 года. Последним освобожденным населенным пунктом стало село Горналь.

По данным начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, санитарные и безвозвратные потери украинской армии за время ведения боевых действий в Курской области превысили 76 тысяч военнослужащих, уничтожено более 7,7 тысяч единиц военной техники.

Ранее было названо число жертв за время оккупации украинскими войсками Курской области.
 
