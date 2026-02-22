Российские бойцы отпраздновали окончание Масленичной недели в зоне СВО

Бойцы группировки войск «Центр» отпраздновали окончание Масленичной недели в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России, пишет РИА Новости.

«Военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр», выполняющие боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, отметили завершение Масленичной недели», — говорится в сообщении.

Уточняется, что военным накрыли стол с пирогами и блинами с начинками: творог, мясо, повидло, сгущенное молоко и сметана. Это разнообразие вкусовых сочетаний не только удовлетворяло гастрономические предпочтения военнослужащих, но и символизировало богатство и многообразие русской кулинарной традиции, добавили в российском оборонном ведомстве.

Масленица — древний славянский праздник перехода от зимы к весне. В дохристианскую эпоху он был приурочен к весеннему равноденствию 22–24 марта, которое у ряда народов считалось началом нового года. Со временем праздник адаптировали к церковному календарю и перенесли на неделю перед Великим постом.

Ранее в РПЦ предостерегли от «вхождения в раж» при сжигании чучела Масленицы.