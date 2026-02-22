Размер шрифта
У индонезийских летучих мышей обнаружили антитела к вирусу Нипах

Минздрав Индонезии: антитела к вирусу Нипах нашли у 30% летучих мышей
Rudmer Zwerver/Shutterstock/FOTODOM

В ряде провинций Индонезии нашли антитела к вирусу Нипах у летучих мышей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Минздрав страны.

«Исследования показали распространенность антител к вирусу Нипах на уровне около 18–30% среди летучих мышей в Медане, Западной и Восточной Яве, а также в Западном Калимантане», — сказали там.

В ведомстве также отметили, что у свиней в Индонезии антител к вирусу не нашли.

До этого стало известно, что вирус Нипах может передаваться человеку от животных, например летучих мышей и свиней. Он поражает дыхательную систему, провоцирует развитие энцефалита, а без своевременной помощи в 75% случаев приводит к летальному исходу.

В январе распространение вируса Нипах зафиксировали вблизи индийского города Калькутта. На данный момент им заразились уже пять человек, и около ста находятся на карантине. Препаратов или вакцин для лечения заболевания на данный момент нет. Стоит ли опасаться россиянам этого вируса — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России оценили необходимость закрытия границы с Индией из-за Нипаха.
 
