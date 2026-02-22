Москву ждет оттепель уже 23 февраля

В начале следующей недели в Москве ожидается потепление, а дневная температура в понедельник приблизится к −1 °C. Об этом РИА Новости сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, температура будет превышать климатическую норму примерно на 2°C. В ночь на 23 февраля прогнозируется от −3 до −5 °C, днем — от −1 до −3 °C. Синоптик отметила, что такие значения уже можно назвать оттепелью после продолжительного холодного периода.

Во вторник и среду ночью ожидается от −2 до −7°C, а днем — от −4 до +1°C. Макарова подчеркнула, что погодные условия будут немного опережать температурный график.

Начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок заявил, что рекордно снежная зима в России была спровоцирована глобальным потеплением. При этом он подчеркнул, что даже периодические аномальные холода не противоречат данному тренду. По его словам, глобальное потепление происходит не постоянным ростом температуры, а ступенчатым. Теплые периоды сменяются холодными с положительным трендом.

Ранее врач предупредила об опасности мороза для сердца.