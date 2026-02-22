Криштиану Роналду сделал заявление о своем будущем

Португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду, говоря о своем футбольном будущем, заявил, что хочет остаться в Саудовской Аравии. Его слова приводит инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

«Я принадлежу Саудовской Аравии. Я хочу продолжать выступать здесь. Это страна, которая приняла меня, мою семью и друзей. Я счастлив здесь и хочу остаться», — подчеркнул он.

В текущем сезоне 41-летний Роналду забил 20 мячей в 22 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах.

В феврале Роналду бойкотировал матчи «Аль-Насра» из-за недовольства руководством клуба. Футболист был недоволен управлением клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). По информации СМИ, Роналду считает, что фонд уделяет его команде меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими подконтрольными клубами, в частности с «Аль-Хилялем». Позднее он вернулся в состав команды.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то, что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

Ранее появилась информация, что Роналду в Рамадан пробовал соблюдать пост вместе с мусульманскими игроками.