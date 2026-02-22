Стало известно, сколько Долина может заработать за концерты в московском клубе

РИА: Долина может заработать около 3,5 млн рублей за три концерта в клубе Москвы

Народная артистка России, певица Лариса Долина может заработать около 3,5 млн рублей на продаже билетов на три своих сольных концерта в клубе Petter в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

Выступления запланированы на 26 марта, 25 мая и 26 июля. Ожидается, что каждый из концертов продлится чуть больше часа.

По информации агентства, клуб рассчитан на 91 место. Стоимость билетов на выступления Долиной варьируется от 9,5 тыс. рублей до 18,5 тыс. рублей. Владельцев самых дорогих билетов посадят за столики, расположенные прямо у сцены. За место у бара придется отдать 15,5 тыс. рублей.

«Если Долина соберет полный зал, то выручка от продажи билетов составит почти 1,15 млн рублей — без учета расходов на проведение концерта. В случае трех аншлагов Долина сможет заработать около 3,5 млн рублей», — говорится в материале.

При этом сейчас на ближайший концерт, который состоится в марте, продано лишь 18% от всех билетов.

18 февраля Долина подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости. Как написал Telegram-канал Mash, артистка захотела оформить товарный знак «Лариса Долина: сохранить и приумножить». В документах адресом для ответа указан дом в Ксеньинском переулке Москвы, где находится квартира, за которую певица судилась с Полиной Лурье.

Ранее в Банке России высказались о влиянии «эффекта Долиной» на рынок жилья.